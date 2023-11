Dybala, esultanza di rabbia: con chi ce l'aveva dopo Roma-Udinese

Ha scelto il palcoscenico giusto per segnare e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Paulo Dybala non dice mai una parola fuori posto e, infatti, non la dice neppure nel post partita di Roma-Udinese. Ma dopo la rete del 2-1 ai friulani esulta con il dito davanti la bocca. Perché? Lui, davanti ai microfoni, dice e non dice:"Ce l'ho con chi parla troppo. E chi parla troppo lo sa". Cioè? Al netto di qualche velenoso articolo in Argentina che lo dava come organizzatore della festa dopo l'Uruguay che avrebbe mandato su tutte le furie Messi e Scaloni (fake news, il 21 della Roma non ha organizzato nulla), Paulo ce l'aveva anche con le tante, troppe critiche, che a suo dire arrivano all'indirizzo dell'allenatore e dei compagni. In fondo la Roma è lì, a giocarsi il passaggio del turno in Europa League e a tre punti dal quarto posto.