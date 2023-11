Mourinho abbraccia il raccattapalle: chi è il ragazzo e dove gioca nella Roma

Sicuramente ricorderà a lungo Roma-Udinese, il giovane Matteo Malafronte. E' lui, giocatore dell'Under 17, il raccattapalle abbracciato da José Mourinho al momento del gol di El Shaarawy dopo l'Udinese. Le immagini sono diventate virali: Mou vede la palla di El Shaarawy entrare in porta, è al limite della sua area tecnica, esulta, corre come un pazzo e abbraccia un ragazzo. Lo bacia. E lo racconta poco dopo in sala stampa: "Ho esultato per il gol che ha chiuso la partita. Con i cambi abbiamo perso un po’ in difesa, anche al minuto 85 la nostra organizzazione difensiva non mi dava grande sicurezza. Il terzo goal ha chiuso la partita e mi sono rilassato. C’era un bambino, per fortuna non era un poliziotto o una donna. È stato il primo che ho visto davanti a me”.