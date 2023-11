Roma, due giornate di squalifica per Foti: il motivo

Foti squalificato, il motivo

All'86', con la Roma in vantaggio sul 2-1, Foti era andato a lamentarsi direttamente con il quarto uomo Marcenaro per una decisione presa dall'arbitro Massimi. Il quarto uomo ha segnalato un atteggiamento sopra le righe del vice di Mourinho, portando all'espulsione e alla squalifica del Giudice Sportivo "per avere, al 41' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Dal Giudice Sportivo, inoltre, multe per Lazio (10mila euro), Atalanta (5mila euro), Lecce (1.500 euro) e Napoli (1.500 euro).