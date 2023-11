Alessandra, della Curva un sogno

I vecchi romanisti mi conoscono, sono quello di Geppo, il ragazzo dei Cucs che mi scriveva al Guerino, un perduto consulente del disagio giovanile. Della Curva unico sogno. E adesso che se n’è andata Alessandra , in un silenzio che da tempo mi stringeva il cuore - il soffio della morte si sente al suo primo passo - ho veramente chiusa una parentesi di vita trascorsa fra ragazzacci geniali e spiriti respinti. Quando una squadra - soprattutto la Lupa - era anche la tua famiglia. Venne da sola, Alessandra Bianchi, senza presentazioni: con quella faccetta furba, un tocco di rosso alle labbra, una cornice corvina, un passo sicuro; disse il nome, mi consegnò uno scoraggiante malloppo di pagine, un manoscritto che sembrava già rilegato: «È la storia di Falcao. Mi piace scrivere. Mi fa scrivere?» . Non c’era bisogno di chiederle “de che?”. In pochi giorni mi aveva già portato al Corriere il mondo della Curva Sud con i suoi nomi, i colori. Gli accenti. Un giorno mi fa: «Mi vogliono in tv. Che faccio?». Era un’emittente romana, direi romanesca, le diedi un consiglio: «Vai a lezione, togliti un po’ di slang. Meriti dippiù…».

Me ne andai da Roma lasciandola sicura di un posto fisso al Corriere ma l’estate del Novantotto, a Parigi - son lì per il Mondial - la vedo trafficare in sala stampa. «Alessandra!». «Direttore!». Un incontro breve, una rivelazione, sì, era lei l’italiana dalle labbra rosse che incantava i francesi con il calcio, la Dimanche Soir. Era anche il mio orgoglio. Una storia d’amore l’aveva portata a Parigi. Dimanche soir. Parce qu’avec toi le temps a pris des nouvelles dimensions/ Que ma routine s’est égarée dans ces changements de direction/ Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar/ Parce que c’est toi, parce que t’es là! Je n’ai plus peur du dimanche soir. Perché con te il tempo ha assunto nuove dimensioni/ Che la mia routine si è persa in questi cambi di direzione/ Perché i giorni della settimana si confondono in questo pasticcio/ Perché sei tu, perché sei qui, non ho più paura della domenica sera. Ciao Alessandra.