Mourinho, la Procura Figc apre indagine per le frasi sull'arbitro Marcenaro

La procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato dall'allenatore della Roma, José Mourinho, nei confronti dell'arbitro Marcenaro, designato per la partita di domani Sassuolo-Roma. Mourinho si era detto preoccupato della scelta di quell'arbitro perchè a suo dire "la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello". Parlando dei problemi sulla difesa, il tecnico portoghesa aveva aggiunto: "Con Marcenaro sicuramente Mancini prenderà un giallo al decimo minuto e sarà costretto a saltare la prossima gara per squalifica. Ma andiamo avanti lo stesso".