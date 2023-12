"Cafu costretto a vendere la super villa: il motivo è inaspettato"

Problemi in vista per Cafu, ex terzino della Roma e del Brasile. Secondo il portale Uol la super villa che ha a San Paolo è stata messa all'asta per circa 4.7 milioni di euro (anche se il valore è di circa 7.5 milioni) a causa di un vecchio debito non saldato. La proprietà, che si trova nel condominio Alphaville Residencial 2, è composta da sei suite, piscina, campo da calcio, sala cinema, sala giochi e sauna. Il tutto su un terreno di 2.581 mq. Cafu avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la sua abitazione dopo che le precedenti aste sono andate deserte.