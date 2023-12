Bove e l'idolo a sorpresa: "Mi piace tantissimo un giocatore", ecco chi è

Bove: "Mourinho un maestro"

Impossibile non menzionare Mourinho: "Nel momento in cui un allenatore ti dà tanta fiducia, ripagarla è ancora più bello. Il mister è un maestro in quello che ci trasmette in campo, la mentalità e la cattiveria che dobbiamo avere in campo e in allenamento allo stesso modo. Il fatto che mi ha dato questa fiducia e responsabilità mi ha aiutato a crescere".