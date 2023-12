Lukaku, il dato incredibile sull’espulsione: la reazione al triplice fischio

È stata una nottata strana per Romelu Lukaku. Iniziata nel migliore dei modi e finita nel peggiore: dall’esultanza insieme ai compagni al tunnel per lo spogliatoio imboccato in solitaria. Passano appena cinque minuti e l’attaccante si sblocca con un colpo di testa in tuffo: non segnava in campionato dalla partita contro il Lecce, da quel gol da tre punti in extremis che aveva cancellato la macchia del rigore sbagliato. Di più. Non festeggiava un gol di testa da quasi un anno e mezzo, dall’agosto del 2022, quando indossava la maglia dell’Inter e incrociava il Lecce. Nel breve periodo, con un solo gol in sei gare, si era fermato sotto porta. Anche a Reggio Emilia aveva sprecato un rigore in movimento. Era la sua serata sulla carta. E allora pronti via e Lukaku fa esplodere l’Olimpico. Per il resto? Lotta, si batte, gioca spalle alla porta, vince i duelli aerei e fa salire la squadra.