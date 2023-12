Ecco chi è il raccattapalle che ha portato il pizzino di Mourinho a Rui Patricio

ROMA - Nei minuti finali e concitati di Roma-Fiorentina Mourinho non si è affidato più soltanto alle parole, ma è intervenuto anche con un pizzino, consegnato a un raccattapalle, per difendere l'1-1. Su quel foglietto c'erano le indicazioni per le marcature in area, necessarie dopo il rosso a Lukaku e con la Roma in nove.