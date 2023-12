Incontro tra Friedkin e Mourinho? La risposta di Pinto è sul... Capodanno

ROMA - "E' chiaro che siamo un po' in difficoltà in difesa. Smalling vediamo quando tornerà, non c'è data, Kumbulla ancora non fa contrasti e N'Dicka andrà in coppa d'Africa. Siamo allineati, sappiamo di avere tanti paletti del Fairplay, ma è chiaro che dovremo fare qualcosa in quel reparto". Queste le parole di Tiago Pinto a Sky prima della partita di Europa League della Roma contro lo Sheriff, approfondendo l'argomento calciomercato. Poi il commento sul futuro di Mourinho...