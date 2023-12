Roma, Lina Souloukou racconta i piani del club: "Ecco in cosa investiremo"

Decreto crescita, investimenti futuri, settore giovanile. Questi, e non solo, gli argomenti che Lina Souloukou ha toccato in un'intervista rilasciata sulle pagine de Il Sole 24 ore. La Ceo della Roma ha fatto prima di tutto il punto della situazione sullo stadio: "Stiamo lavorando alla consegna del progetto definitivo del futuro stadio di proprietà, che ha già ricevuto l'attestazione del pubblico interesse delle istituzioni di Roma Capitale. Lo spirito che ha animato questo progetto, sin dall'inizio, è stato quello di lavorare accanto al Campidoglio. Lo abbiamo fatto dalla scelta dell'area in poi, e adesso, attendiamo di capire quali indicazioni emerse dal dibattito pubblico possano essere utili per la stesura del progetto definitivo".