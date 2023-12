Clamoroso, Mourinho toglie Renato Sanches dopo un quarto d'ora: lui risponde così

I più vecchi lo ricorderanno: quando, a Usa '94, Arrigo Sacchi, con l'Italia in 10, tolse Roberto Baggio dal campo le telecamere inquadrarono il giocatore stupito: "Chi? Io?", disse Baggio. Non ha parlato, ma la faccia era più o meno la stessa, quella di Renato Sanches quando José Mourinho lo ha tolto dal campo a Bologna dopo appena 17'. Entrato al 45', al 62' ha lasciato il posto a Bove dopo aver perso tutti i palloni possibili e aver fatto un fallo inutile. Un messaggio chiaro: al giocatore, perché così non si può entrare in campo, e forse anche a chi lo ha preso sottovalutando la sua condizione fisica. Sanches, dopo lo stupore, ha lasciato il campo e, mestamente, si è accomodato in panchina.