Diretta Bologna-Roma 2-0: segui live la partita di oggi

La Roma senza la LuPa. Belotti ed El Shaarawy guideranno un attacco inedito al Dall’Ara contro il Bologna. Mourinho deve far fronte all’emergenza, soprattutto nel reparto offensivo, ma cerca punti preziosi per la corsa alla Champions in uno stadio difficile, contro il suo discepolo Thiago Motta, ora sulla panchina del Bologna.

19:45 Cancellato rosso a Lucumì Lucumì ferma Azmoun lanciato a rete: Guida estrae il rosso, ma l'attaccante della Roma era in fuorigioco. Decisione quindi cancellata dopo il check del Var. 19:42 82' - Doppio cambio Roma Dentro Celik e Pisilli, fuori Mancini e Pellegrini. 19:40 80' - Occasione clamorosa per Belotti Belotti tutto solo davanti a Ravaglia, non riesce a superarlo. Grande chiusura del portiere del Bologna, ma l'attaccante della Roma poteva fare di più. 19:35 75' - Doppio cambio Bologna Fuori Moro e Kristiansen, dentro Aebischer e Lykogiannis 19:32 72' - Ammonito Bove Giallo per Edoardo Bove per un intervento falloso a centrocampo su Ferguson. 19:30 70' - El Shaarawy pericoloso La Roma prova a riaprire la partita. Dopo un'ottima occasione di Pellegrini, decisiva la deviazione di Lucumì, ci ha provato El Shaarawy. 19:27 La reazione di Mourinho al gol del 2-0 del Bologna L'allenatore portoghese inquadrato dopo il raddoppio della squadra di Thiago Motta: i dettagli 19:26 65' - Nervosismo in campo: ammoniti Paredes e Freuler Accenno di rissa a centrocampo: Guida estrae due cartellini gialli 19:23 62' - Doppia sostituzione Roma Dentro Azmoun e Bove per Llorente e Renato Sanches. Incredibile, l'ex Psg entrato all'intervallo, sostituito da Mourinho er scelta tecnica. 19:18 57' - Sostituzione Bologna Primo cambio per Motta: fuori Beukema, dentro Lucumi. 19:09 49' - autogol Kristensen Ferguson si invola sulla destra tutto solo, poi Kristensen sfortunato nel rimpallo con Ndoye. Il Bologna raddoppia subito, in avvio di secondo tempo. 19:05 Fuori Spinazzola, dentro Renato Sanchez all'inizio del secondo tempo Primo cambio per Mourinho all'inizio del secondo tempo. El Shaarawy si posiziona sulla fascia sinistra, con Pellegrini che va a fare il trequartista. 18:47 Finisce il primo tempo Per ora decide il primo gol in Serie A di Nikola Moro. Partita spigolosa, e giocata a ritmi alti. Nel complesso meglio il Bologna in questa prima frazione di gioco. I pericoli per la Roma arrivano soprattutto dalla destra, con Ndoye che sta creando parecchi grattacapi alla retroguardia giallorossa.

18:46 45' - Ammonito Ferguson Giallo per Ferguson, per un fallo a centrocampo su Paredes. 18:44 44' - Ndoye vicino al raddoppio Altra azione pericolosa del Bologna, che sfonda sempre sulla destra. Zirkzee serve un buon pallone a Ndoye che conclude al lato di poco. La Roma sta soffrendo molto ora. 18:38 37' - Gol Bologna: sblocca Moro! Moro porta in vantaggio il Bologna, con un bell'inserimento e fa esplodere il Dall'Ara. Ancora una discesa sulla destra dell'irrefrenabile Ndoye. 18:37 36' Ammonito Pellegrini Giallo per il capitano Pellegrini per proteste, per un fallo non fischiato a centrocampo. Mourinho in panchina dice: "Perché?" 18:34 33' - Ammonito Beukema GIallo per Beukema che trattiene per la maglia El Shaarawy, fermando un contropiede pericoloso della Roma. 18:31 31' - Occasione per Belotti Prima vera occasione del match: Belotti di testa impegna Ravaglia, bravo a deviare in calcio d'angolo su cross di Kristensen. 18:28 27' - Llorente ci prova da centrocampo! Llorente prova a sorprendere il portiere calciando in porta una punizione direttamente da centrocampo, Ravaglia alza sulla traversa. 18:25 24' - Ndoye pericoloso Ndoye ancora pericoloso sulla destra, il cross basso attraversa tutto lo specchio della porta, ma non c'è nessuno del Bologna, Kristensen sventa il pericolo. 18:10 9' - Ammoniti Saelemaekers e Llorente Tensione in campo, Guida ammonisce Saelemaekers e Llorente per proteste.

18:08 Ritmi alti Ritmi molto alti da subito, il Bologna ha più possesso palla, ma ancora nessuna occasione. 18:01 Si parte Fischio d'inizio, si parte, batte il Bologna da centrocampo. 17:57 Abbraccio tra Mourinho e Thiago Motta Bellissimo l'abbraccio tra Mourinho e Thiago Motta davanti alle panchine. Il maestro e l'allievo, e un altro tema interessante di questa partita.

17:55 Tremila tifosi giallorossi cantano l'inno della Roma Come al solito sono tantissimi i tifosi della Roma in trasferta. A cinque minuti dall'inizio del match è partito dal settore ospiti l'inno "Roma, roma". 17:42 Thiago Motta nel prepartita: "Non ho sentito Mourinho" “Faremo la partita che dobbiamo fare, come sempre abbiamo fatto in casa. Abbiamo di fronte una big, costruita per andare in Champions League, faremo il massimo come sempre. Ho sentito Mourinho prima della partita? No”. 17:30 Roma contro il mal di trasferta Due sole vittorie fuori dalle mura amiche, l’ultima arrivata a Reggio Emilia contro il Sassuolo grazie a Dybala e Kristensen.

17:13 Dybala infortunato, Lukaku squalificato Dybala infortunato, Lukaku squalificato, poche scelte offensive per la disponibilità parziale di Azmoun. Il Gallo cerca il riscatto dopo aver giocato poco in questa parte di stagione, il Faraone cerca invece di tornare decisivo da titolare.

17:00 Le formazioni ufficiali BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho Stadio Dall'Ara - Bologna

