Diretta Mourinho dopo Bologna-Roma: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

Non ha parlato prima della partita, parla dopo: queste le parole di José Mourinho, tra tv e conferenza stampa, al termine della partita tra Bologna e Roma con la squadra giallorossa sconfitta 2-0 e mai in partita.

22:35

Tutti vogliono lavorare con Mourinho

22:19

Mourinho aspetta Dybala

Mentre Leandro Paredes racconta come sta Paulo Dybala (QUI LE SUE PAROLE) José Mourinho spera di recuperare Paulo Dybala per la sfida del 30 dicembre a Torino contro la Juventus

21:38

Anche Rosella Sensi sta con Mourinho

21:35

Mourinho, un atto d'amore

21:15

Roma, martedì la ripresa

Domani riposo per la Roma, martedì la ripresa prima di Roma-Napoli del 23 dicembre

21:04

Mourinho, tifosi in delirio

20:45

Paredes: "Sarebbe importante se Mourinho restasse"

"Non sapevamo nulla di queste parole, ma sarebbe importante che un allenatore come Mourinho restasse. Sarebbe importante per noi, per i giovani, per tutti"

20:40

Mourinho: "Sono disponibile a qualsiasi tipo di progetto, ma prima di giugno vorrei una risposta"

"Lavoro benissimo con la proprietà, non abbiamo divergenza di opinioni. Se fosse possibile spendere 20 o 40 milioni per un difensore a gennaio lo farebbero, ma non possono farlo. Kristensen non può giocare in Europa ed è uno che fisicamente è pronto. Siamo insieme, abbiamo le stesse ambizioni e frustrazioni. Essere direttore sportivo di una squadra di seconda divisione inglese sarebbe più facile per Tiago Pinto che essere il ds della Roma. Voglio scappare? No. Sono disponibile a ogni tipo di progetto che la società vuole fare. Se per loro non sono la persona giusta io lo rispetto. Devo decidere la mia vita non a giugno, ma prima"

20:39

"Amici, senza Dybala e Lukaku è complicato"

Mourinho ribadisce in sala stampa: "Senza di loro sapevamo che era dura. Da martedì ricominciamo, pensiamo al Napoli, avremo Lukaku e Zalewski"

20:36

Mourinho: "Non puoi giocare con gente senza motore. Vorrei la rosa di Inter o Juve e lottare lo scudetto"

"Il lavoro tattico e una squadra per imparare tatticamente possono essere affidate a chiunque. Noi non sappiamo lavorare, non possiamo lavorare, con giocatore o scarsi o che non hanno motore. Il Bologna ha giocatori che mi piacciono tantissimo, i tre di centrocampo ad esempio. Pisilli è un bambino ma arriverà, Joao Costa ha una testa un po' caotica ma ha gamba e motore, oggi quando Moro ha ripreso palla dovevano arrivare anche i nostri giovani. Vorrei avere la squadra di Inter, Juve o Milan e lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo arrivare quarti e avere tutti a disposizione, compreso Smalling. E per questo vogliamo e dobbiamo lottare"

20:32

Mourinho sul rinnovo con la Roma e il rapporto con i Friedkin

"Mi è stato affidato il compito di lavorare al massimo. La proprietà è sovrana, possono parlare con me, oggi, domani o mai. Voglio che sia chiaro: ci sono molte cose che mi avvicinano a questo club e questo popolo. Sono frustrato su diverse cose, ma non è più forte rispetto alla mia vicinanza a questo club. Se vado via a fine stagione non sarà mai per decisione mia. Io voglio continuare qua e ho detto questo perché qualche volta è meglio essere chiari. Se non puoi prendere qualche giocatore al top, come ad esempoio è Lukaku, è meglio lavorare con i giovani rispetto a giocatori che non ti danno niente. Oggi potevo giocare con giocatori C o D cioè ragazzi che stanno in panchina"

20:25

Renato Sanches e le sue paure

"Viviamo una situazione di speranza e pensiamo sempre che lo spazio partita sia lo spazio ideale per fare il salto. Renato Sanches ha cicatrici emozionali, ha paura per i tanti infortuni, lavora a un'intensità molto molto bassa. Ci ha dato 60' di speranza nell'ultima partita e ho pensato che oggi ci desse qualità, vista la fiducia che gli poteva essere arrivata contro lo Sheriff. Ho capito che non ha fatto questo salto. Mi dispiace di averlo cambiato, l'ultima volta lo avevo fatto con Matic al Chelsea per altri motivi, ma non potevo lasciare la squadra con un giocatore con un ritmo così basso e frustrato perché non aveva intensità. Ho dovuto decidere così e mi dispiace da morire"

20:21

"Sono disposto a pensare in modo diverso"

Mourinho ribadisce: "Sono disposto a pensare in modo diverso". Tradotto: pronto a lavorare con ragazzi e giovani di prospettiva, adesso la palla passa ai Friedkin

20:14

"Complimenti al mio bambino Thiago Motta"

"Gli ho fatto i complimenti perché un mio bambino è sempre un mio bambino. Arbitro? Non voglio criticarlo"

20:12

"Io voglio restare alla Roma"

Clamoroso Mourinho: "Io voglio restare qui. Dobbiamo pensare bene al Fairplay, meglio pensare a qualche giovane rispetto a qualche giocatore che ci può dare qualcosa nell'immediato e basta. Io sono disponibile. Non ne ho parlato con la proprietà, quando vedo questi tifosi che dopo questa prestazione sono qui. Per me sarebbe dura separarmi da loro, se ci separiamo non sarà una mia decisione"

20:10

"Senza Dybala e Lukaku è dura. Mancini ha la pubalgia"

Senza Paulo non c'è classe, senza Romelu non c'è fisicità. Abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico, noi non abbiamo fisico, gamba e motore. Non abbiamo tanti giocatori che possono fare questo, potevamo fare 2-1 e non ci siamo riusciti. Mancini ha una pubalgia molto forte, gioca per aiutare, ma è in grande difficoltà. E' un esempio, altri giocatori hanno altri limiti. Se paragoniamo il motore di alcuni giocatori loro rispetto ai nostri andiamo in difficoltà"

20:09

"Mi scuso con Renato Sanches"

"Quello che ho fatto, e che ho fatto solo 3-4 volte in carriera, non è stato facile per lui e per me. Mi scuso con lui"+

20:08

Ecco Mourinho, inizia parlando di Mihajlovic

"Voglio abbracciare tutta la famiglia di Sinisa, mi dispiace non averlo fatto prima della partita"

20:06

Tifosi furiosi dopo il ko di Bologna

Una Roma mai in partita: in attesa delle parole di Mourinho, tra social e radio, tifosi furiosi (ed increduli) per la prestazione della Roma

19:56

Attesa per le parole di Mourinho

C'è molta attesa per le parole di Mourinho dopo la brutta prestazione della Roma e la clamorosa sostituzione di Renato Sanches

19:55

Finisce Bologna-Roma

Finisce Bologna-Roma, tra poco le parole di José Mourinho

Bologna, stadio Renato Dall'Ara