Roma, come sta Dybala? Paredes svela il dettaglio sulle sue condizioni

Paredes ha parlato dopo la sconfitta della Roma a Bologna ai microfoni di Dazn: "Il Bologna è una squadra fisica, non siamo stati al 100% come pensavamo. Se Lukaku mi è mancato? Sono giocatori diversi, tutti lo sono, ma bisogna dare il massimo sempre, oggi non l’abbiamo fatto perché sono stati molto meglio di noi. Bisogna lavorare per la prossima partita”. Il ciclo di fuoco è appena iniziato: "Abbiamo quattro partite difficili, ma dipende da noi per arrivare a queste partite nel migliore dei modi. Nessuna scusa con gli infortuni, ognuno deve dare il massimo per portare il risultato a casa".