Mourinho, un atto d'amore per la Roma e il calcio vero

« Voglio restare alla Roma, se andassi via non sarebbe per mia decisione». Quando un allenatore di 61 anni a gennaio, e quindi ancora giovane, uno che ha vinto tutto, se ne esce dopo una sconfitta con una dichiarazione del genere, aggiungendo che i milioni arabi - tantissimi - non gli interessano, il calcio europeo e quello italiano dovrebbero applaudire sentendosi gratificati. Mourinho non chiede più soldi, non pone condizioni particolari - conosce perfettamente la realtà finanziaria del club - eppure è pronto a restare: ha trovato il posto nel mondo che cercava, l’amore della gente della quale ha bisogno. Vuole continuare a lavorare, soffrire, a subire i limiti di una squadra costruita male e con poco. Vuole la Roma. Confesso che sono rimasto sorpreso: non è normale che un personaggio della caratura, dei trascorsi, della sofisticatezza di Mourinho si butti nella bocca del leone senza protezione, senza alcuna strategia. Non è normale, ma è bellissimo.