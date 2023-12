Rosella Sensi sta con Mourinho: “Valore aggiunto della Roma”

ROMA - Rosella Sensi , ex presidentessa della Roma , sta dalla parte di Mourinho : "Non è stata una bella domenica. Ma ho ascoltato le parole del mister al termine della partita col Bologna e mi è tornato in parte il sorriso. Mi auguro che quello che ha detto porti a risultati importanti, che possa permettere alla Roma di avere maggiori sicurezze. Vuol dire che crede nel nostro progetto che ama questa piazza e ha capito lo spirito di noi romanisti".

Rosella Sensi vuole la conferma di Mourinho

"Nonostante la sconfitta di oggi, penso che Mourinho sia il vero valore aggiunto di questa squadra. Lo ha dimostrato portandoci a due finali, lo fa valere in ogni difesa pubblica della nostra Roma. E il fatto che non voglia abbandonarci può essere la spinta in più", ha aggiunto Rosella Sensi che la pensa come i tifosi giallorossi.