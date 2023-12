Mourinho allo scoperto: "Io voglio restare a Roma". Tifosi in delirio sui social

ROMA - Dopo la sconfitta contro il Bologna, Mourinho è uscito alla scoperto dichiarando: "Io voglio restare a Roma" . Le parole dello Special One non sono passate innoservate sui social, dove i tifosi sono impazziti all'idea di vedere ancora il portoghese sulla panchina giallorossa.

Mourinho e il rinnovo, le reazioni dei tifosi

"10 anni di contratto, grazie", ha scritto un tifoso su X. Ancora: "José Tu Sei La Nostra Garanzia Per Il Presente E Per Il Futuro Tu Mister Non Sei Mai Il Problema Ma La Soluzione". Sono tutti dalla parte di Mourinho: "Dichiarazioni post partita di Mourinho magistrali, ha programmato il futuro della Roma, spero resti a vita". Di più. "Mourinho se deve rimanere gli devono dare giocatori degni di lui, non deve essere il parafulmine di questa società".