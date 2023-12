Mourinho cambia la Roma: le mosse per battere il Napoli

Roma, le mosse di Mourinho

Per questo Mourinho, che domenica scorsa ha mandato un inequivocabile messaggio alla proprietà a proposito del rinnovo contrattuale, è pronto a lasciare fuori tutti i giocatori che non gli danno sufficienti garanzie fisiche e atletiche: Zalewski ad esempio dovrebbe prendere il posto di Spinazzola, già bocciato a Bologna dopo il primo tempo, ma anche il capitano, Pellegrini, non è sicuro di giocare dall’inizio contro il Napoli. Potrebbe farlo eventualmente come seconda punta, di fianco al rientrante Lukaku, se Mourinho deciderà di schierare una formazione più accorta del solito. In questo caso la linea mediana sarebbe composta da Cristante, ieri tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria, più Paredes in regia e Bove, che aggiungerebbe corsa e dinamismo a un reparto troppo spento. Niente da fare ovviamente per Renato Sanches, che non ha ancora recuperato un’accettabile intensità agonistica. Che sia per le «cicatrici emotive» raccontate da Mourinho o per altre ragioni, poco cambia: oggi la Roma non può aspettarlo, anche per evitare altre situazioni antipatiche come quella sostituzione dopo 18 minuti che ha destato stupore nello stesso calciatore.

Mourinho sfida il Napoli senza Dybala

Mourinho non si fida del Napoli. Ha osservato ovviamente la debacle di martedì sera in Coppa Italia contro il Frosinone ma anche altre partite dell’era Mazzarri: la sua priorità sarà contenere Osimhen, che lo scorso anno ha determinato sia all’andata che al ritorno la differenza tra le due squadre. E nella fase offensiva spera che il suo, di centravanti, cioè Lukaku, possa sostenere il peso dell’attacco anche senza Dybala (che giocherà contro la Juve ma già domani potrebbe andare in panchina). L’atteggiamento strategico sarà verosimilmente lo stesso delle ultime volte: palla agli altri, aspettando magari di sfruttare un’occasione. Servirà in ogni caso una Roma lucida e matura. Non essendo solida come lo scorso anno, non potrà coprirsi e basta. Dovrà anzi cavalcare con coraggio tutte le praterie che il Napoli le offrirà, per provare a fare risultato.

Roma-Napoli, stadio pieno ma non ci saranno i Friedkin

Non sarà una partita decisiva per il campionato della Roma, né a maggior ragione per il contratto di Mourinho. Ma l’ottavo posto in classifica (con 5 punti in meno rispetto al 2022) può essere abbandonato solo grazie a un exploit improvviso di una squadra sempre poco decifrabile. All’Olimpico, con lo stadio pieno e senza i Friedkin che hanno già disertato la festa di Natale, si attendono segnali di ripresa che possano giustificare un cauto ottimismo progettuale: in fondo il quarto posto, e quindi la Champions, dista ancora solo 3 punti.