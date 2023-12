Diretta Mourinho, segui LIVE la conferenza stampa prima di Roma-Napoli

ROMA - José Mourinho torna a parlare in conferenza stampa, alle 12.30, in vista della partita di campionato tra Roma e Napoli. Lo Special One ha qualche gatta da pelare nella sua squadra, tra infortuni e ko con il Bologna nell'ultima giornata.

Gli infortunati della Roma

Mourinho fa il punto sugli infortunati: "Kumbulla? Non viene neanche in panchina, il percorso procede bene, però è stanco, si è allenato bene, penso sia possibile faccia panchina la prossima settimana. Paulo Dybala prosegue bene, dentro quello che è il percorso che potrà riportarlo in campo secondo i tempi, non domani. Mancini si è allenato oggi per la prima volta in settimana. È uno di quelli che se non ha una tripla frattura gioca. Non ha una tripla frattura, la squadra ha bisogno di lui e quindi gioca.. Aouar? È ancora lontano. Smalling? Non l'ho visto ancora in campo, neanche negli allenamenti individuali. Manca molto".

Osimhen e Lukaku

L'allenatore della Roma parla poi delle differenze tra Osimhen e Lukaku: "Sono due attaccanti fortissimi, ma diversi. Uno si abbassa di più, fa dà link con i compagni. L'altro è più diretto, più di profondità. Sono due bravissimi giocatori. La Serie A deve essere molto felice di avere entrambi perché potrebbero giocare ovunque. Sono due giocatori top. Drogba era più forte di loro due? Era diverso. Sono tutti giocatori diversi. È difficile paragonare. Osimhen è il miglior giocatore dell'Africa e Drogba lo è stato per tanti anni. Lukaku ha i genitori africani ed è uno degli attaccanti più forti al mondo. Parliamo di calciatori top".

Mourinho vuole restare alla Roma

Mourinho torna a parlare del suo futuro alla Roma: "C’erano dubbi sulla mia scelta di rimanere alla Roma o meno. Quindi ho messo in chiaro la mia posizione. La gente voleva sapere magari, poteva avere dubbi, ma io sono stato diretto e onesto da subito. Quando ho avuto possibilità ho informato subito la Roma, come a dicembre per la possibilità del Portogallo. Dopo la finale di Budapest ho parlato della situazione dell'Arabia con la proprietà e ho deciso di restare qui. Adesso la mia onestà finisce qua. Che dire oltre che volgio rimanere nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Questa è la mia posizione e non ci sono dubbi. Non c'è altro da dire e non voglio parlare di questa situazione".

Il Napoli di quest'anno

Mourinho sul Napoli: "Sono i campioni d'Italia con merito, L'anno scorso hanno vinto in modo molto chiaro. Hanno perso un giocatore, ma ne hanno presi tanti, è la stessa squadra. Hanno perso un bravissimo allenatore, ma ne hanno preso uno con tanta esperienza. I risultati sono diversi, l'anno scorso penso non avessero mai perso fino a questo punto. Però è la stessa squadra, la stessa gente, la stessa panchina poderosa con tante soluzioni".

Mourinho sulla Superlega

Prima domanda sulla Superlega in conferenza stampa per Mourinho: "Sono allenatore della Roma e la posizione ufficiale della Roma è anche la mia. Non ho nessun tipo di commento da fare. E' vero che ho tanta esperienza di calcio internazionale, ho vissuto il calcio in tanti momenti, ma non voglio fare nessun commento pubblico, la posizione della Roma è chiara".

I numeri di Mou contro il Napoli

Mourinho ha affrontato 8 volte in carriera il Napoli con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo successo dello Special One contro i partenopei risale al lontano 23 settembre 2009 quando, da allenatore dell'Inter, si impose per 3-1, grazie ai gol di Eto'o, Milito e Lucio.

Torna Lukaku contro il Napoli

Nella Roma tornerà titolare Lukaku, fermato contro il Bologna per squalifica: i giallorossi viaggiano a una media di 1,8 punti a partita nelle 13 gare con Lukaku in campo in questo campionato, con una percentuale di vittorie del 54%: senza il belga – che in carriera in Serie A ha segnato quattro gol in sei gare al Napoli – i giallorossi hanno collezionato appena 0,3 punti di media (un pareggio in tre gare), senza vincere nessun match.

Tabù Napoli per la Roma

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di campionato contro la Roma (5 vittorie per gli azzurri e 2 pareggi): l’ultimo successo dei giallorossi contro il Napoli in Serie A risale a quattro anni fa, il 2 novembre 2019, 2-1 con gol romanisti di Zaniolo e Veretout e rete azzurra di Milik. La Roma perltro non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Napoli



Il momento di Roma e Napoli

Momento complicato per le due squadre: la Roma di Mourinho è reduce dall'inappellabile sconfitta contro il Bologna e combatte con tante assenze (Smalling, Dybala, Aouar, Abraham e forse Mancini) mentre il Napoli viene dall'eliminazione dalla Coppa Italia, maturata con un pesantissimo 0-4 casalingo contro il Frosinone.

José Mourinho parlerà in conferenza stampa alle 12.30 alla vigilia di Roma-Napoli, match che domani chiuderà la 17ª giornata di Serie A.

