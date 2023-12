Roma, bufera social sul baby Cherubini per un post su Giulia Cecchettin

Bufera social su Luigi Cherubini, 20 anni da compiere a gennaio, giocatore della Primavera della Roma ormai aggregato alla prima squadra, con una presenza in Europa League. Nella notte, su Threads, dal suo profilo Cherubini ha taggato due amici sotto a un meme di pessimo gusto sulla morte di Giulia Cecchettin. Se ne sono accorti gli utenti, molti romanisti, che hanno condannato senza mezze misure il gesto. Cherubini, però, si è difeso: "Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili". Dalla Roma nessuna reazione ufficiale, ma anche il club, che ha chiesto immediatamente spiegazioni al ragazzo, fa sapere che Cherubini sarebbe stato vittima di hackeraggio e che non riesce più ad accedere ai suoi profili social.