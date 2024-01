Roma e Azmoun tra Coppa Italia, campionato e la Coppa d'Asia: tutti i retroscena

Dopo un lungo lavoro diplomatico, la Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la Coppa d'Asia in Qatar prima dell'11 gennaio. Il che vuol dire che sarà regolarmente a disposizione domani per l'ottavo di Coppa Italia contro la Cremonese, domenica per la sfida di campionato contro l'Atalanta e il 10 gennaio per l'eventuale derby, sempre di Coppa Italia. Magari, se la Roma domani non dovesse passare il turno (i tifosi possono fare tutti gli scongiuri) Azmoun potrebbe anche andar via un giorno prima, ma il lavoro del club giallorosso è stato importante. Perché Mourinho avrà a disposizione il ragazzo e lui stesso potrà sfruttare due, o tre, partite ravvicinate. E per un giocatore che è in prestito, ed è rimasto fuori anche dalla lista Uefa, questo è fondamentale.