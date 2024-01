Mourinho diretta dopo Roma-Cremonese: conferenza stampa e interviste LIVE

ROMA - La Roma conquista il passaggio ai quarti di Coppa Italia battendo all'Olimpico la Cremonese in rimonta 2-1 e ora sfiderà nel derby la Lazio. Segui in diretta le parole di Mourinho nel post partita.

23:24

Mourinho: "Derby? Lukaku difensore..."

"Il derby? Non so come arriviamo, domenica abbiamo una partita importante, siamo uniti e diamo tutto. Se serve Lukaku difensore centrale, lo farà. Andiamo avanti con tutto quello che abbiamo, ora pensiamo all’Atalanta. Il club e i tifosi meritano rispetto, non so quante volte abbiamo fatto sold out, meritano tutto da parte nostra".

23:21

L'analisi di Mourinho

"È normale rischiare, però avevamo Llorente con giallo, Celik anche e non è un centrale, idem Kristensen. Alla fine abbiamo messo più gente in avanti, per fortuna non siamo usciti, meritatamente, contro una squadra che non sembra di Serie B".

23:16

Mourinho attacca Mauro

Mourinho a Mediaset: "C’è Massimo Mauro in studio? Peccato. C’è bisogno di rispetto per le nostre difficoltà, per quello che diamo, andiamo tutti al limite, nessuno vince in Italia senza nemmeno un difensore centrale. Siamo tutti uniti e diamo sempre il massimo".

23:05

Lazio-Roma ai quarti: quando e dove vederla

Sarà derby nei quarti di finale, la Roma affronterà la Lazio nel prossimo turno: ecco quando e dove vedere il match in tv. LEGGI TUTTO

22:55

