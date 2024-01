ROMA - Sembra senza fine il calvario di Renato Sanches alla Roma. Da quando è arrivato in giallorosso l'agosto scorso ha collezionato solo infortuni e pochissimi minuti in campo, toccando il fondo in Bologna-Roma quando Mourinho l'ha sostituito dopo appena 19' dall'ingresso in campo. E adesso un altro guaio fisico mette di nuovo ko il centrocampista portoghese.