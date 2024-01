Esordio da incorniciare per Dean Huijsen con la maglia della Roma. Il secondo tempo contro l'Atalanta è stato decisamente positivo per il difensore di proprietà della Juventus che, a fine stagione, come da accordi, tornerà in bianconero. A rivelarlo è stato il papà Donny: "L'obiettivo di questo prestito è quello di garantirgli un maggiore minutaggio, perché alla Juventus non l'ha ottenuto. Dean tornerà a Torino sicuramente con un bagaglio di esperienza più importante".