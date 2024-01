In casa Frosinone continua a far discutere il rifiuto di Huijsen. Sembrava tutto fatto per l'arrivo dell'olandese alla corte di Di Francesco in prestito dalla Juve, ma l'inserimento in extremis della Roma ha portato il difensore da Mourinho. Al suo posto, i ciociari hanno virato su Kevnin Bonifazi, e durante la sua presentazione, il ds del Frosinone è stato interpellato su Huijsen.