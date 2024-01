Lukaku ha fame di derby

ROMA - Ha il numero della paura stampato sulla maglia, il 90, ma anche il curriculum di chi può avvicinarsi a un derby con atteggiamento intrepido. Romelu Lukaku si cimenta con una partita metropolitana per la trentaseiesima volta, la seconda da quando frequenta la Roma, e conta di lasciare un ricordo nitido di sé anche allo stadio Olimpico. Nel precedente in campionato ha vissuto una domenica spenta, stanca, come tutta la squadra che veniva dall’ingiustificabile scoppola di Praga. Stasera, in Coppa Italia, insegue il gol che gli restituisca serenità e sorriso.