Roma, Tiago Pinto sul mercato: "Servono uscite per fare acquisti"

È tutto pronto per il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Prima dell'inizio del match ha parlato ai microfoni di Mediaset il gm giallorosso Tiago Pinto: “Oggi è una finale, quando giochi una gara di questa importanza da dentro o fuori e il derby è emozionante e stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e regalare una gioia ai nostri tifosi. Sarà sicuramente il mio ultimo derby, non mi vedo dall’altra parte e fare altri derby. Speriamo che possiamo vincere, questo non c’entra sui giocatori loro sono concentrati sulla partita”.