Roma, la rabbia dei tifosi su social e radio per il derby: "Vergognatevi"

Il giorno dopo il derby perso in Coppa Italia, sui social e sulle radio esplode la rabbia dei romanisti. “La cosa che mi ha fatto più male è, in 100 minuti un tiro in porta contro una squadra come la Lazio è inammissibile, il carattere questi nemmeno a casa l’hanno lasciato, non ce l’hanno proprio”, dice un tifoso in una delle tante radio romane. C’è spazio anche per i più nostalgici: ”Purtroppo ci manca una figura come Sabatini, uno che prenda giocatori veri, lo rimpiango”. E così via, è una valanga senza fine di critiche. Il lato giallorosso della Capitale si è svegliato con una grande rabbia e tristezza addosso: “Il problema è tecnico, non tattico, giù le mani da Mourinho”. “Però anche una squadra scarsa scarsa, 4 tiri in porta li fa, noi con Lukaku e Dybala manco un tiro”. “Una domanda per Mourinho: Come mai non tiriamo mai in porta?”. Sono alcuni commenti nelle varie emittenti che parlano di Roma.