Cambio in porta per la Roma a poche ore dalla partita contro il Milan? Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe giocare Svilar al posto di Rui Patricio. Non è chiaro se il portiere portoghese abbia qualche indisposizione o se, invece, si tratti di una scelta tecnica di José Mourinho. Per Svilar si tratterebbe dell'esordio in campionato e, in assoluto, della quarta partita in A. In questa stagione ha giocato sei gare di Europa League e una di Coppa Italia.