Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Milan e Roma il general manager Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn partendo dalla recente sconfitta dei giallorossi in Coppa Italia: "Un'eliminazione dalla coppa, soprattutto se si tratta di un derby, non fa mai bene. Oggi, però, abbiamo una nuova opportunità per tornare a fare bene e dare una risposta".