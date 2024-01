C'è ancora tantissima delusione tra i tifosi giallorossi dopo la dura sconfitta contro il Milan. La Roma ha lasciato San Siro con un altro ko che preoccupa e lascia in ansia i tifosi per il futuro. Tra questi anche Rossella Sensi, che si è affidata ai social per esprimere i suoi pensieri sull'ultimo periodo di crisi vissuto dalla Roma di Mourinho.