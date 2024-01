Diretta De Rossi, segui LIVE la conferenza stampa dell'allenatore della Roma

ROMA - Prima conferenza stampa da allenatore della Roma per Daniele De Rossi , che domani, sabato 20 gennaio, debutterà sulla panchina giallorossa in occasione della partita casalinga contro il Verona.

Il momento della Roma

Dopo la prima giornata di ritorno, la Roma è nona in classifica, cosa che non accadeva dal gennaio 2003, proprio nel weekend del debutto in Serie A di De Rossi calciatore. La squadra giallorossa è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio e dalla sconfitta in campionato contro il Milan.