Roma, contro il Verona sarà un Olimpico rovente

Non sarà certamente un inizio semplice per De Rossi. Sia per l’emergenza in squadra, con nove giocatori indisponibili, sia per il clima che si respirerà alla sua prima sulla panchina della Roma, in un Olimpico decisamente carico da una settimana di fuoco e che adesso è pronto a scatenarsi prima della sfida contro il Verona. Un mix di emozioni accompagnerà la maggior parte della tifoseria giallorossa che sarà presente allo stadio per la sfida di domani alle 18: lo shock e la delusione per l’addio di Mourinho, la rabbia verso la maggior parte della squadra per aver abbandonato il tecnico e non aver dato il massimo per uscire dal periodo negativo, l’emozione nel rivedere Daniele De Rossi all’Olimpico 1700 giorni dopo la sua ultima partita giocata in giallorosso. Poi il primo sdegno verso una proprietà che con le sue scelte e i suoi silenzi ha mandato in confusione una piazza intera, compattata proprio dall’allenatore appena esonerato.