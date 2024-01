Il ritorno di Smalling: cosa è successo davvero tra Chris, la Roma e Mourinho

E alla fine è ricomparso Chris Smalling. Incredibile ma vero, quattro mesi e mezzo dopo l'ultima partita con la maglia della Roma, l'inglese ha scritto di suo pugno un post per raccontare la sua verità. O meglio: una storia Instagram, in modo da poter vedere i commenti in privato e non pubblicamente. Un po' quello che, con tutte le differenze del caso, sta facendo adesso Chiara Ferragni: pubblica, si fa vedere, ma solo nelle storie. I tifosi, però, sono scaltri: e al netto di parole durissime riservate a Smalling fuori Trigoria, stanno comunque commentando sotto l'ultimo post del difensore, datato 25 luglio. E i messaggi sono quasi tutti furiosi. Perché, al netto dell'infortunio (c'è, esiste, è reale) la gente non dimentica le parole di Mourinho che ha sempre sottolineato la poca inclinazione di Smalling al sacrificio rispetto a gente come Mancini, ad esempio, che gioca da mesi con la pubalgia. Ma cosa è successo davvero tra Smalling, la Roma e Mourinho dal rinnovo ad oggi?