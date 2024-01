Daniele De Rossi ha effettuato la classica conferenza stampa di presentazione a pochi giorni dalla nomima come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico giallorosso, su specifica domanda, ha rivelato che c'è stato un contatto con Mourinho dopo l'annuncio da parte della società: "Ho mandato un messaggio a José Mourinho, non di circostanza. Lui era stato uno dei primi a mandarmi un messaggio quando ho firmato per la Spal. Era un gesto dovuto e giusto".