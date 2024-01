De Rossi e l'elogio a Pisilli, ma non solo. Quanti "bambini" tra i convocati: ecco chi sono

De Rossi, che elogio a Pisilli

Il nuovo allenatore della Roma ha elogiato Pisilli in conferenza stampa: «Sono rimasto stupito, vederlo dal vivo mi ha impressionato. Ammetto che non lo conoscevo bene, è giocatore forte, non credevo avesse tutta questa qualità. Molto giovane, un bambino praticamente, ma è davvero forte...». In Primavera Pisilli ha segnato come un attaccante, mettendo in mostra una qualità unica e speciale: i tempi di inserimento. Ad alcuni ricorda Perrotta, ad altri Frattesi. Non a caso è andato a segno in Europa League contro lo Sheriff senza poi riuscire a trattenere le lacrime. Pisilli viene da un’estate importante dato che ha vinto l’Europeo Under 19 e l’argento nel Mondiale Under 20. In campionato ha già messo da parte 2 presenze parziali. Per potenziare il fisico ha seguito un programma ad hoc e i risultati si vedono ad occhio nudo.