De Rossi, notte prima degli esami: la vigilia di Daniele al debutto con la Roma

Notte prima degli esami per Daniele De Rossi. Chissà se stanotte avrà dormito o meno, di sicuro fino a tardi ha lavorato con il suo staff a Trigoria. Conferenza, allenamento, pranzo, riunione, cena, ancora riunione: questo il venerdì del neo allenatore della Roma alla vigilia dell'esordio contro il Verona. A sostenerlo, oggi, ci saranno oltre 60mila tifosi (circa 500 quelli veneti) tra cui tutta la famiglia: i genitori, la sorella, la moglie Sarah, i figli. E poi gli amici, quelli di sempre, sparsi in tutti i settori dello stadio: Tevere, Monte Mario, Curva Sud laterale e centrale, non mancherà nessuno. Tutti felici, ma anche tutti emozionati per lui.