ROMA - Un giorno speciale, un esordio atteso una vita. Daniele De Rossi torna allo stadio Olimpico per riabbracciare i suoi vecchi tifosi. Dopo il nuovo incarico e i primi giorni trascorsi a Trigoria, l’ex capitano giallorosso nel pomeriggio guiderà per la prima volta la Roma come allenatore. L’ambiente è in fermento, dopo l’addio di Mourinho il popolo romanista attende un’inversione di rotta della squadra a partire dalla sfida odierna con il Verona.