Tiago Pinto: "Esonero Mourinho non cambia il mio futuro". E su De Rossi...

ROMA - "Esonero Mourinho? Ovviamente sono stati giorni difficili. Non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti. È calcio ma non è mai piacevole. Non conosco una persona che possa godere in questi momenti". Così il General manager della Roma, Tiago Pinto, commenta ai microfoni di Dazn la decisione della società giallorossa di esonerare lo Special One prima della partita col Verona. "La società - prosegue Pinto - ha preso questa decisione e noi in questi 3-4 giorni abbiamo fatto del nostro meglio per operare questi cambiamenti e andare avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi che restano”.