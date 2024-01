Roma-Verona diretta De Rossi all'esordio: segui la partita di Serie A LIVE

Dopo 1700 giorni, Daniele De Rossi torna a casa. Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico della Roma è pronto a fare il suo esordio sulla panchina giallorossa per la sfida contro il Verona . Con il quarto posto occupato dalla Fiorentina distante cinque punti in classifica, all' Olimpico farà il suo debutto anche il nuovo modulo studiato da DDR . Dal pre al post partita, segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la nostra diretta.

15:50

I convocati di De Rossi: quanti "bambini"

Conferme ma anche sorprese nella lista dei convocati anti Verona: Mourinho ha valorizzato tantissimi ragazzini del settore giovanile nel corso di due anni e mezzo e DDR ne ha già convocati alcuni per il suo esordio all'Olimpico ECCO CHI SONO

15:40

L'attesa dei tifosi per Roma-Verona

"Oggi una seduta di psicoanalisi": Roma-Verona non sarà una partita come le altre per i tifosi giallorossi, dopo l'addio di Mourinho e con il debutto di De Rossi alle porte. Leggi qui come hanno vissuto queste ore

15:30

Roma-Verona, Dan Friedkin all'Olimpico per De Rossi

Dan Friedkin è tornato in Italia giusto in tempo: il presidente giallorosso sarà all'Olimpico per il debutto di Daniele De Rossi contro i gialloblù di Baroni I DETTAGLI

15:20

Roma, la probabile formazione di De Rossi contro il Verona

Sarà una nuova Roma, quella di Daniele De Rossi che farà il suo esordio contro il Verona, ma sempre legata allo stato di crisi. Comincerà con un 4-3-3 inedito che probabilmente alternerà al modulo con la difesa a tre nel corso delle prossime gare LA PROBABILE FORMAZIONE

Stadio Olimpico, Roma