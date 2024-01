Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha dedicato al neo allenatore della Roma due dolci storie Instagram dopo la vittoria contro il Verona. Nessuno sapeva meglio di lei l'emozione di Daniele e quindi ha scritto "Proud" cioè "Orogliosa" e poi "Follemente", riferito all'amore che hanno l'uno per l'altra. Sarah era allo stadio con tutta la famiglia, felice ed emozionata per il marito, un po' come tutti i romanisti.