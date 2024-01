De Rossi: "Felice, ma c'è tanto lavoro da fare. Preferisco la difesa a quattro perché..."

21:25

De Rossi: "La difesa a quattro ci fa guadagnare un uomo in più davanti"

Il tecnico continua in conferenza stampa: "La squadra impaurita? No, magari un po' insicura dopo il 2-1, è una dinamica mentale figlia di tutti i calciatori. Io lo so bene perché ci ho giocato qui, è importante essere lucidi quando si esce dalla pressione perché le squadre in Serie A non stanno a guardare. Se la metti sul piano del primo tempo gli fai il 3-1 o li porti lontano dall'area. La difesa a 4 ci fa guadagnare un uomo in più davanti perché abbiamo qualità a centrocampo e in attacco. Non sto a me giudicare chi c'era prima e cosa faceva prima, io sto cambiando qualcosa. Come l'ho sognata? Come te la immagini quanto torni in un posto così importante? Ho sempre ricevuto amore da questa gente, era incondizionato e continuo. Oggi non me lo sono goduto al 100%, c'era tensione, ma ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa. Ho il cuore che mi scoppia d'amore per tutti loro. Dybala come Totti quando usciva? E' vero, in pochi hanno quelle caratteristiche. qando levavi Totti e c'era Toni erano caratteristiche diverse. Se esce Dybala c'è meno qualità, i giocatori forti rendono bellissime le squadra. Ma anche senza Paulo eravamo in grado di vincere e giocare bene".

21:10

De Rossi: "Pellegrini deve trovare continuità"

L'allenatore, sul momento di Pellegrini, spiega: "E' uno dei talenti più grandi che abbiamo in Italia, ma deve trovare continuità in partita e buttarsi dentro per riempire l'area perché ha qualità. Quando le cose non vanno bene, poi, è giusto che noi romani veniamo messi davanti alle nostre responsabilità. Lui se ne è fatto carico, ho ritrovato un ragazzo maturato e cresciuto. Si è comportato da vero leader in settimana".

20:55

De Rossi: "Ecco come stanno Dybala e Spinazzola"

Il tecnico fa il punto sugli infortunati: "Dybala già prima della partita sentiva qualcosa, ma non è niente. Ha un po' di dolore e non si sente tranquillo di spingere, forse abbiamo caricato un po' tropo in allenamento. Anche per Spinazzola non dovrebbe essere niente di gravissimo".

20:40

De Rossi: "Il primo tempo mi è piaciuto molto"

L'allenatore prosegue e analizza la partita: "Era importante avere il dominio della palla, ma va fatto con velocità perchè ormai tutte le squadre sono preparate e se lo fai piano ti ammazzano. Oggi il primo tempo mi è piaciuto molto, ma diventa dura se non lo fai anche dopo. Se avessimo giocato meglio saremmo andati via tutti più contenti".

20:25

De Rossi: "Ho un lavoro da fare"

Le prime parole del tecnico a Dazn: "Un buon risultato, è stato piacevole tornare all'Olimpico. C'è sempre grande affetto, ma ora ho una vesta diversa. Da una parte c'era grande emozione, dall'altra grande tensione perchè c'è un lavoro da fare. Alla fine ho sentito di ringraziare i tifosi che mi hanno sempre chiamato. Non posso essere più contento".

20:10

Parla De Rossi, le dichiarazioni dopo Roma-Verona

Grande attesa per le parole del nuovo tecnico giallorosso al termine della gara.

19:55

Roma-Verona finisce 2-1

All'Olimpico è appena terminata la sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Baroni. La Roma ha battuto 2-1 il Verona.

Stadio Olimpico, Roma