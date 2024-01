Pellegrini, ora tocca a te: cosa ha fatto De Rossi per ridargli fiducia

Gli ha parlato, lo ha nominato, lo ha responsabilizzato. Da capitano a capitano, da romanista a romanista, da campione a campione. Daniele De Rossi si affida alla sua diretta emanazione, Lorenzo Pellegrini, per portare fuori subito la Roma fuori dal fango. I due si conoscono bene, hanno giocato insieme, hanno condiviso momenti indimenticabili come la notte del 3-0 al Barcellona. E ora si ritrovano in ruoli diversi senza essersi mai persi del tutto. In pochi forse lo ricordano ma Lorenzo, all’epoca ben lontano dalla fascia del leader, prese la parola subito dopo Daniele nel giorno del discorso d’addio nello spogliatoio, in quel toccante 26 maggio contro il Parma. Poi Pellegrini segnò anche il primo gol della partita, che chiuse le storie romaniste di De Rossi giocatore e di Ranieri allenatore.