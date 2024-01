Di Francesco e la frase su De Rossi in tv: "Le mie facce? E allora Daniele..."

Sono stati compagni nell'anno dello scudetto della Roma, anche se il baby Daniele si allenava solo in prima squadra senza mai giocare. Sono stati allenatore e giocatore conquistando, uno in panchina e uno in campo, una storica semifinale di Champions League. Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi si conoscono benissimo: per questo è diventata virale la battuta dell'allenatore del Frosinone in tv subito dopo la vittoria contro il Cagliari. Dallo studio gli facevano notare il volto sempre teso durante la partita, DiFra l'ha presa a ridere e ha ammesso: "Le mie facce sì, ma anche quelle di Daniele ieri sono state peggio delle mie". Risate di tutti, in attesa dello scontro diretto in campo: Frosinone-Roma è in programma tra meno di un mese, il 18 febbraio alle 18.