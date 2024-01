Roma, Azmoun si ferma con l'Iran: come sta e quali sono le sue condizioni

Sardar Azmoun si sta gestendo, alternando campo e palestra, con la nazionale iraniana, in Coppa D'Asia, per un fastidio muscolare, nello specifico un risentimento ai flessori. Per questo non ha giocato contro Hong Kong e non è sicuro che possa giocare domani contro gli Emirati, anche perché l'Iran è già qualificato. La Roma, a distanza, monitora le sue condizioni, visto lo storico di Azmoun che non è dei più semplici. Finora l'iraniano, in prestito fino a giugno dal Bayer Leverkusen, ha giocato con la maglia giallorossa 15 partite segnando un gol.