Baldanzi alla Roma, ore decisive: per chiudere serve il sì di Celik al Galatasary

Attesa febbrile e grandi manovre sul fronte Roma-Baldanzi, con l'Empoli a questo punto pronto a chiudere la cessione della sua stella, dopo una trattativa impostata otto giorni fa e raccontata dal primissimo approccio su queste pagine. Apparecchiata l'operazione con cifre, contropartite ed eventuale percentuale sulla rivendita è solo da affinare l’ultimo dettaglio: il nodo resta quello iniziale, ovvero le uscite da realizzare in casa Roma. Perché dopo Belotti che ha trovato un accordo con la Fiorentina e Kumbulla promesso al Sassuolo, diventa cruciale il passaggio di Celik al Galatasaray (o anche al Marsiglia, che è sul giocatore insieme a un altro club francese). L’esterno turco non è ancora convinto, ma la società di Istanbul è in pressing e continuerà ad insistere per strappare il sì del classe ‘97. L’altra posizione in bilico è quella di Renato Sanches: il suo addio resta difficile, ma Tiago Pinto proverà fino all’ultimo a piazzarlo.