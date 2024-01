Accordo tra Roma e Sassuolo per Kumbulla, Baldanzi sempre più vicino

Un altro passo avanti verso l'ok dei Friedkin per l'operazione Roma-Baldanzi, che ormai è attesa con grande fermento dai tifosi giallorossi. Accordo per Marash Kumbulla al Sassuolo in prestito secco e a questo punto bisogna definire il futuro di Celik, sospeso tra Galatasaray - ma l'esterno turco tentenna - e il Marsiglia che prima deve far uscire Clauss, forse proprio in Turchia: ma anche lui sembra stia facendo resistenza. Tiago Pinto continua a lavorare da Trigoria. L'Empoli, Baldanzi e i tifosi della Roma aspettano solo un cenno.