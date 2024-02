Roma, dura replica a Laporta sulla Superlega: il comunicato ufficiale

"La Superlega può esistere dalla prossima stagione. Oltre a Barça e Madrid ci sarebbero le italiane: Inter , Milan, Napoli e Roma". Così il presidente dei blaugrana Laporta aveva parlato a proposito della Superlega e delle squadre da cui partire ( clicca QUI per leggere l'intervista completa ). La risposta della Roma sulla vicenda non si è fatta attendere.

Roma, il comunicato sulla Superlega

Questo il comunicato del club di Dan e Ryan Friedkin: "Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa".