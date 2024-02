Mina sfida subito Lukaku: "È lui che deve preoccuparsi del Cagliari"

CAGLIARI - "È un piacere essere qui con voi. Farò di tutto per aiutare la squadra". Sono le parole di Yerry Mina , nuovo difensore del Cagliari , presentato questo pomeriggio (venerdì 2 febbraio) in conferenza stampa. Il 29enne centrale colombiano, arrivato dalla Fiorentina , è già proiettato alla prossima sfida che attende i rossoblù, impegnati nel 'monday night' della 23esima giornata di Serie A contro la Roma di De Rossi allo stadio Olimpico .

Roma-Cagliari, Mina sfida Lukaku

L'ex giocatore della Fiorentina è pronto a fare il suo debutto contro i giallorossi e lancia la sfida al pericolo numero per la difesa del Cagliari, Romelu Lukaku: "Credo che sarà lui a doversi preoccupare di noi", sottolinea Mina che poi aggiunge: "Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo, non ho paura. Faremo di tutto per vincere".